Révélé l’année dernière grâce au succès de la série de Franck Gastambide « Validé », il a brillé dans la catégorie révélation masculine lors des dernières victoires de la musique. Son premier album, "Vague à l'âme", vient de paraitre. Le rappeur et comédien Hatik est l'invité d'Augustin Trapenard.

Du jour au lendemain, la série "Validé" lui a fait accéder à la notoriété. Une reconnaissance brutale, qui vient couronner plus de dix ans d'un travail acharné, entre galères et mix tapes en chaise pliante! Dans "Vague à l'âme", son premier album, il évoque ses doutes, ses peurs, ses démons et ses désirs sans détour ni faux semblants. Hatik est dans Boomerang.

Extraits

"Je laisse toutes les vagues d'émotion me traverser : que ce soit des vagues de colère, de tristesse, de mélancolie … Je me noie dans le vague à l'âme, j'accepte totalement cet état, c'est comme ça que je compose."

"La chose la plus impudique que j'ai dite dans une chanson, c'est « je t'aime». Mais ça peut être dit de plein de façons : je t'aime mais j'ai envie de me suicider, je t'aime et je suis heureux, je t'aime mais on ne se reverra plus jamais …"

"Mes parents, c'est la première génération qui a grandi avec le hip hop : ma mère est danseuse et rappeuse, mon père est breakeur.Quand j'étais petit, les disques qu'il y avait chez moi c'était les classiques du rap américain. C'est ça qui m'a construit"

"La mélancolie en rap français pour moi c'est Soprano et Diams Comme une bouteille à la mer des Psy4 fait partie de mon Top 3. C'est un titre qui marque à vie, j'y trouve toujours quelque chose de nouveau."

"Quand je suis en colère, je fais de bons morceaux : je me surpasse dans l'écriture du texte et l'interprétation. Mais quand je suis amoureux, je n'ai même pas à réfléchir au texte, je me mets devant le micro et le texte sort en impro."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Hatik a préparé un free style inédit.

