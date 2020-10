Cette année, elle a reçu le grand prix de littérature de la Société des gens de lettres pour l’ensemble de son œuvre charnelle, incarnée et dense. "Histoire du fils", son treizième roman, saga familiale et picturale, est dans la sélection France Inter Le Point. Marie-Hélène Lafon est l'invitée d'Augustin Trapenard.

L'écrivaine Marie-Hélène Lafon en 2017 à Paris © AFP / JOEL SAGET

Son écriture est enracinée dans son Cantal natal. Ses histoires sont celles de destins empêchés et émancipés. Sa voix est celle de la passion. Distinguée par la Société des gens de Lettres, son nouveau roman Histoire du fils (Buchet Chastel), en plus de figurer dans la sélection France Inter Le Point, est en lice pour les prix Renaudot et Femina. Marie-Hélène Lafon est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Marie-Hélène Lafon a écrit un texte inédit.

Programmation musicale