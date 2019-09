Elle est cinéaste, elle interroge le désir, le regard et la lumière. En mai dernier, le Festival de Cannes lui décernait le prix du scénario pour "Portrait de la jeune fille en feu". L’histoire d’une rencontre entre une peintre et son modèle, au cinéma après demain. Céline Sciamma est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Céline Sciamma © Maxppp / LA PROVENCE

Après Naissance des pieuvres, Tomboy et _Bande de filles_, elle a enflammé la Croisette avec Portrait de la jeune en feu, au cinéma le 18 septembre.

Elle y raconte l'histoire d'une peintre et son modèle et interroge la signification du mot "muse". Un film sur le regard, la lumière et le féminin.

On parle de plans, de peinture, de féminin, de carcans, de dialogues et de Virginia Woolf, avec Céline Sciamma invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Céline Sciamma a choisi de faire entendre la voix de Virginia Woolf .

Programmation musicale

Beyoncé - Halo

Jeanne Cherhal - L'An 40