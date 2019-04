Elle est comédienne – palmée pour "Maps to the stars" et oscarisée "Still Alice". Dans deux semaines on la retrouvera à l’affiche de "Gloria Bell" de Sebastian Lelio, où elle crève littéralement l’écran dans le rôle d’une quinquagénaire divorcée. Julianne Moore est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Julianne Moore dans "Gloria Bells" © Mars Films

Elle est l'une des comédiennes les plus audacieuses de sa génération. Ses rôles dans Shortcuts, The Big Lebowski, Magnolia ou encore Loin du Paradis ou The Hours en ont fait une icône hollywoodienne.

Dans "Gloria Bell" de Sebastian Lelio, au cinéma le 1er mai, elle joue le rôle d'une femme à la recherche du bonheur et du plaisir. C’est sensible, sur le fil et très juste.

On parle d'émotions et de réflexions ; des Etats-Unis et de l'Europe ; du passé et d'aujourd'hui ; de rires et de larmes ; d'esprit et de corps, avec Julianne Moore, invitée deBoomerang.

La traduction simultanée est assurée par Hélène Joguet.

Programmation musicale

Barry White - You're the first, you're my last, my everything

Flavien Berger - Castelmaure