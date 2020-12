En un an, ou presque, elle est devenue la révélation musicale de l’année. Acclamée dans le monde entier, son identité plurielle synthétise le pouvoir de la créativité, de l’affirmation de soi et de la résilience. Lous & The Yakuza est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Marie-Pierra Kakoma alias Lous avec son groupe "Lous and the Yakusa" lors du 41e festival de musique "Les Trans Musicales", décembre 2019, Saint-Jacques-de-la-Lande © AFP / Damien Meyer

Son histoire, entre le Congo, le Rwanda et Bruxelles, est tissée de solitudes, d'épreuves et de fulgurances. Fusion de hip-hop et de chanson française, Gore, son premier album, a paru à l’automne. Introspectif et sans concession, il a déjà ébloui le monde entier. Lous & The Yakuza est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Lous & The Yakuza a choisi de reprendre "I will survive" de Gloria Gaynor, accompagnée par Simon Strauss à la guitare.

Programmation musicale

LOUS & THE YAKUZA - Amigo