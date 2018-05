Son univers onirique, fantasmatique et érotique avait déjà enchanté la Festival de Cannes avec "Les rencontres d’après minuit", il y a cinq ans à la Semaine de la critique.Son deuxième long-métrage, "Un couteau dans le cœur", est présenté ce soir en compétition. Yann Gonzalez est l'invité d'Augustin Trapenard.

Yann Gonzalez en 2015 à Cannes © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Il est de ces réalisateurs qui font voler les catégories en éclat et interroge le genre. Dans Un couteau dans le coeur, il mêle film noir, film gore et romance, à travers une histoire d'amour tragique, sur fond de porno gay et de crimes en série. Vanessa Paradis y campe une réalisatrice alcoolique et passionnée, aux côtés de Nicolas Maury, Romane Bohringer et Kate Moran.

Programmation musicale

