Elle est une incarnation vivante du punk. Visage iconique du groupe Blondie, dans "Face it", son autobiographie, elle affronte ses démons, ses folies et ses passions. Debbie Harry est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La chanteuse et actrice américaine Debbie Harry à la remise des Music Awards à Beverly Hills en 2019 © Getty / Jon Kopaloff

Adoptée au lendemain de la seconde guerre mondiale, elle a grandi dans l'Amérique des années cinquante, vécu le New York des années soixante-dix, et donné le ton des années quatre-vingt. Son groupe, Blondie, a marqué l'histoire de la musique. Dans "Face It", elle revient sur un passé de transgression, de liberté et de création. Debbie Harry est dans Boomerang.

La traduction simultanée est assurée par Eve Dayre.

