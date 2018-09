Il sera bientôt le premier cinéaste invité par le Collège de France à siéger sur la chaire de création artistique.Depuis plus de trente ans ses films en ont fait l'un des représentants les plus importants du cinéma israélien. Il nous parle d'exil, de guerre et aussi d'espoir.Amos Gitaï est l'invité d'Augustin Trapenard

Amos Gitaï, cinéaste israélien. © AFP / Christophe Archambault

Son esprit critique à l'égard de la politique d'Israël a fait de lui un militant pour la paix, ainsi qu'une figure de la résistance au nationalisme, à la religion et à toutes formes de dogmatismes. À travers ses films, il nous invite à nous interroger sur ce qu'est et ce que peut le cinéma. On parle caméra fétiche, éthique et mémoire avec Amos Gitaï.

Retrouvez l'ensemble des cours d'Amos Gitaï au Collège de France, cliquez ici.

Yitzhak Rabin, Chronique d'un assassinat, spectacle musical mis en scène par Amos Gitaï, sera présenté à la Philharmonie le 8 octobre.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Amos Gitaï a choisi la bande annonce de "Sans Soleil" de Chris Marker.