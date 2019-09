Ecrivain, éditeur et poète, son « Dictionnaire égoïste de la littérature française », paru il y a quatorze ans déjà, est devenu un classique. C'est à la littérature mondiale qu’il se consacre désormais, dans son nouveau Dictionnaire.Charles Dantzig est l'invité d'Augustin Trapenard.

Il y a quatorze ans, paraissait son Dictionnaire égoïste de la littérature française.

Après pléthores de romans, d'essais et de livre de poésie, il revient avec son Dictionnaire égoïste de la littérature mondiale.

Un projet pharaonique qui se dévore autant qu'il se picore.

On parle d'homophobie, de Billy Budd, de bibliothèques, de livres et de digressions avec Charles Dantzig, invité de Boomerang.

Pour sa carte blanche, Charles Dantzig a écrit un texte inédit.

