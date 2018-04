Premier Français à avoir reçu le prix Pritzker, équivalent du Nobel pour l'architecture, il appartient depuis plus de trente ans au club très privé des "starchitectes". Entre réalisations passées, projets en cours et à venir, il vient nous parler de son art. Christian de Portzamparc est l'invité d'Augustin Trapenard.

Christian de Portzamparc © Getty / Bertrand Rindoff Petroff

"Né à Casablanca en 1944, Christian de Portzamparc est architecte et urbaniste, diplômé de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris en 1969. Il crée son agence, l’Atelier Christian de Portzamparc, en 1980.

En 2010, les agences d’Elizabeth de Portzamparc et de Christian de Portzamparc mutualisent leurs moyens, chaque concepteur gardant son équipe et sa spécificité. Basés à Paris, en France, ils construisent dans le monde entier, entourés d’une équipe fidèle de plus de 100 personnes, travaillant avec des partenaires sur une grande variété de projets ambitieux de dimension internationale." (site de Christian de Portzamparc)

Programmation musicale

Lou Reed, Dirty Boulevard / Etienne Daho, Le jardin

Carte blanche

Un dessin de Le Corbusier, "La main ouverte"