Depuis la saga des "Harry Potter" il y a déjà une quinzaine d’années, elle navigue entre cinéma d'auteur et superproductions, se partage entre la France, la Grande Bretagne et les États-Unis, et circule entre le grand et le petit écran. Clémence Poésy est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La comédienne Clémence Poésy, janvier 2020 © Getty / Stephane Cardinale - Corbis / Contributeur

On la retrouve actuellement dans "En thérapie", la série évènement d'arte, qui a déjà réuni plus de 15 millions de téléspectateurs. Volontiers discrète, elle est pourtant partout. Dernièrement, elle était à l'affiche de "Tenet" de Christopher Nolan, grand succès de l'année 2020 ! On parle d'incarnation, de corps et de langue avec Clémence Poésy, dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Clémence Poésy a choisi de lire un texte de Julos Beaucarne, "Quand vous serez au milieu de la grande vie paysanne".

Extraits de l'émission

"En Angleterre, j'ai trouvé une manière de faire du cinéma qui m'a beaucoup touchée. Là-bas, fabriquer un film c'est vraiment de l'artisanat, il y a une humilité qui me touche."

"Jouer me met dans un état hors du temps : tout est permis, et en même temps je suis protégée de tous mes excès."

Ce sont les autres qui m'apportent toujours de la lumière : ceux que j'aime, et ceux que je découvre

Programmation musicale