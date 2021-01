Révélé par le film "Hippocrate", il n’a depuis jamais cessé de saisir la réalité du milieu médical et hospitalier. "Le serment", son premier livre, sort après-demain. Il y raconte son retour à la médecine, après quinze ans d’inactivité, au début de la pandémie. Thomas Lilti est l'invité de Boomerang.

Après la trilogie "Hippocrate", "Médecin de campagne" et "Première année", il publie son premier livre. Le serment, en librairie après-demain, c’est un témoignage sur la fragilité de notre système de santé, un hommage au courage des soignants, mais aussi une exploration des origines d’une vocation : prendre soin des autres. Thomas Lilti est l'invité de Boomerang.

Un bon médecin n'est pas blindé, il n'est pas hermétique à la douleur des autres.

"En renfilant la blouse, j'ai vu le délitement de l'hôpital. L'hôpital s'est abîmé, il y a un gros déficit de personnel. L'hôpital français est en souffrance. C'est une banalité de le dire, mais c'est une réalité"

"La pratique du soin est un échange, ça demande du temps. Or on est dans une société d'efficacité, et de rentabilité, même dans le domaine de la santé. C'est incompatible !"

"Un bon médecin, c'est celui qui est dans l'écoute, dans l'échange, et qui doute. Je crois aussi qu'un bon médecin n'est pas blindé, il n'est pas hermétique à la douleur des autres"

"Comme un médecin, j'ai le goût du travail en équipe et je doute en permanence. Géraldine Nakache m'a dit un jour ''tu tournes comme un médecin parce qu'on repart le soir avec un diagnostic et une ordonnance""

"Ce qui fait une bonne histoire, c'est son humanité. Et aussi le lien intime entre celui qui la raconte et les personnages"

"Je doute beaucoup, j'ai du mal à me sentir légitime en tant que cinéaste comme en tant qu'ancien médecin… mon récent retour à l'hôpital m'a aidé."

"Prendre soin des autres, c'est prendre du temps pour les écouter, dans le soin, il y a un échange, le médecin reçoit autant qu'il donne."

"Dès mes premières années de médecine j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'anormal… j'ai toujours eu un pas de côté, je filmais déjà sans le savoir."

"La fermeture des cinémas nous rend très malheureux, on a le sentiment d'une injustice, nous les artistes. L'art est au cœur de nos vies et on ne se sent pas aidés pour continuer."

