Il est dessinateur et propriétaire, depuis trente-cinq ans, du chat le plus célèbre de la BD franco belge ! Une grande exposition d’œuvres inédites et félines, consacrée à son œuvre s’apprête à ouvrir ses portes à Honfleur jusqu'au 8 juillet. Philippe Geluck est l'invité d'Augustin Trapenard.

Geluck au Grand Palais en mars 2016 © Getty / Julien Hekimian /

Son chat a hérité de ses angoisses métaphysiques et de son gout pour l'absurde. À chacun ses chats, à Honfleur jusqu'au 8 juillet, retrace l'histoire d'un félin pas comme les autres, au fil de dessins et de sculptures. On parle philosophie, dessin et bons mots avec Philippe Geluck.

