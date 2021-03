La chanson est un art auquel elle a consacré sa vie. Elle publie ces jours-ci, « Chansons sur toi et nous », retour intime et intransigeant sur près de soixante ans de textes et de mélodies. Si rare dans les médias, elle nous fait l’amitié de sa parole ce matin. Françoise Hardy est l'invitée d'Augustin Trapenard.

En près de six décennies d'écriture, son exigence sans pareille, lui a permis de construire un répertoire qui frappe par sa rigueur, son excellence et son caractère intemporel. Dans "Chansons sur toi et nous" (éditions des équateurs) elle revient, exemples à l'appui, sur cet art dont elle est devenue l'une des grandes représentantes. On parle de mélodie, mais aussi de réalisation, d'amour et d'orchestrations avec Françoise Hardy, invitée de Boomerang.

Extraits de l'entretien

Françoise Hardy : "Pour faire une bonne chanson, il faut avoir le feeling, l'instinct. Pour moi c'est une histoire de mélodie : pour que j'écrive quelque chose de valable, il fallait que la mélodie me touche profondément"

"Pour mon premier album, on a enregistré en très peu de temps, donc les orchestrations ne me plaisaient pas du tout ! Ce que je voulais pour Tous les garçons et toutes les filles au départ c'était des guitares planantes, comme celles des Shadows"

"Pour écrire, je découpe toute la mélodie en fonction des pieds et des temps forts. Le travail d'écriture implique donc qu'on écoute une mélodie je ne sais combien de fois : c'est pour ça que je suis exigeante, sinon je ne peux pas écrire !"

"Je n'aurais pas pu écrire si je n'avais pas autant souffert en amour...Ecrire c'est toujours la sublimation d'une douleur. Cette sublimation a quelque chose de transcendant. Ca soigne provisoirement :on est vraiment heureux après l'écriture."

"La chanson ''Je suis de trop ici'', c'est vraiment du vécu. L'homme c'était Jacques, et la femme ce n'était pas moi. Quand Gainsbourg m'a complimentée sur cette chanson, je n'ai pas pu m'empêcher de penser qu'il avait aussi vécu ces sentiments"

"Le texte de Tant de belles choses est pour Thomas. Je l'ai écrit après qu'on m'a diagnostiqué un lymphome. Savoir que Thomas en pleurait m'a bouleversée. Une belle chanson naît toujours d'un grand bouleversement"

"Quand le corps devient HS, il rend l'âme : il la libère, l'âme retourne là d'où elle vient, enrichie par tout ce qu'elle aura appris dans son incarnation. Je n'ai pas la moindre idée de comment ça se passe, mais je crois vraiment à cet au-delà."

"La qualité la plus primordiale est de savoir aimer. Enormément de gens, dont moi, croient aimer mais aiment mal, voire n'aiment pas du tout. Ils prennent sans donner. Aimer c'est être à l'écoute, faire des efforts pour comprendre l'autre"

