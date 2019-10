Il est considéré comme l’un des plus grands réalisateurs britanniques vivants. Depuis cinq décennies, il met en scène les limites, les dérives et les évolutions d’un capitalisme de plus en plus sauvage. Son nouveau film, "Sorry we Missed you", sort mercredi. Ken Loach est l'invité d'Augustin Trapenard.

Ken Loach en septembre 2019 à la présentation du film : "Sorry We Missed You" en Espagne © Getty / Carlos R. Alvarez

En mai dernier, à Cannes, les festivaliers se laissaient conquérir et émouvoir par son dernier film,"Sorry we Missed you", portrait d’une famille de travailleurs précaires luttant pour leur survie.

Une critique en règle du miroir aux alouettes de l'ubérisation.

Un film humain.

Un récit implacable.

Une nouvelle interrogation sur ce que signifie faire du cinéma aujourd'hui.

On parle de progrès, de droit, de Brexit, de capitalisme, d'humanité, de classes sociales, de beauté, d'espoir, avec Ken Loach, invité de Boomerang.

