Depuis une dizaine d’années elle est partout ! À la radio, à la télé, au cinéma, dans la presse, en librairie et sur scène ! Sur sur les planches du théâtre du Rond Point qu’on la retrouvera du 20 au 28 septembre, pour un spectacle qui tournera dans toute la France. Nora Hamzawi est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Nora Hamzawi en mai 2019 © Getty / Foc Kan

Révélée il y a dix ans pour un seule en scène, elle est devenue l'une des humoristes les plus populaires de son époque.

Après avoir rodé son spectacle à La République à Paris, elle sera au Théâtre du Rond Point du 20 au 28 septembre, avant une grande tournée dans toute la France.

Le 2 octobre, elle sera à l'affiche de Alice et le maire de Nicolas Pariser.

On parle d'angoisse, de chemin de table, de lâcher prise, de corps, de réseaux sociaux, d'internet et de digressions avec Nora Hamzawi, invité de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche Nora Hamzawi a choisi de faire une digression.

Programmation musicale

LUIS PRIMA – I wanna be like you

LOLO ZOUAI - Moi