Il a le trait léger, la ligne claire et un style reconnaissable entre tous. Dessinateur versatile et prolifique, on lui doit des affiches comme celles de "Diabolo Menthe", "Smoking No Smoking", "La bûche" ou encore "Harry dans tous ses états". Le dessinateur Floc'h est l'invité d'Augustin Trapenard.

L'illustrateur, affichiste de cinéma Jean-Claude Floc'h © Rita Scaglia pour Dargaud

Il s'est fait connaitre par la BD ! Souvenez-vous de la série "Albany & Sturgess" ou "Blitz". On lui doit également toute une flopée de livres illustrés. "Une chienne de vie", hommage à la côte basque et à la gente canine des teckels à poils dur, parait dans dix jours. En attendant, on pourra se plonger dans La femme de ma vie, délicieuse introspection conjugale. Floc'h est dans Boomerang.

Programmation musicale

THE BEATLES – Lucy in the Sky with diamonds

DAMSO - Sentimental