Rappeur et écrivain, il est nommé aux prochaines victoires de la musique qui se tiendront le 12 février à la Seine Musicale, dans les catégories meilleur album pour "Lundi Méchant", et meilleur artiste masculin. Gaël Faye est l'invité d'Augustin Trapenard.

Gaël Faye aux Victoires de la Musique en 2018 © AFP / Stephane Cardinale - Corbis

Entre la sortie tronquée de Petit Pays adapté de son best-seller au cinéma, celle de son deuxième album Lundi méchant en novembre, et les interrogations dont il s’ouvrait dans une lettre d’intérieur en avril dernier, 2020 a été pour lui une bien étrange année... Aujourd'hui, à trois semaines des Victoires de la musique, il vient faire résonner ses mots, en direct. Gaël Faye est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"En mars, je pensais que le temps que nous vivions allait avoir une fin. Aujourd'hui j'ai l'impression que ca n'aura pas de fin. On est tous devenu saudade. A l'epoque, on pensait au monde d'après. Maintenant on regrette le monde d'avant".

"L'écriture c'est ma bouée. La vie, c'est pas Disney, je m'en suis rendu compte très tôt. Mais j'ai quand même envie d'y croire. Ecrire, c'est ré-enchanter le monde, mettre de l'ordre dans chaos"

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Gaël Faye a écrit un texte inédit.

Programmation musicale

GAEL FAYE - Lundi méchant