Depuis plus de 40 ans, il se consacre à l’étude et à la pratique du bouddhisme, quand il ne s’exerce pas à l’écriture ou à la photographie. Quarante de ses photos seront exposées lors des Rencontres de la Photographie d’Arles à partir du 2 juillet. Matthieu Ricard est l'invité d'Augustin Trapenard.

Matthieu Ricard à New York en juin 2015 © Getty / Mike Pont

"Contemplation", c'est le titre de l'exposition qui réunit quarante photographies sous un chapiteau en bambou conçu par Simón Vélez. Une installation qui invite le spectateur à faire un pas de côté, jusqu'au 23 septembre à Arles. On parle art, spiritualité et Jean Sébastien Bach, avec Matthieu Ricard.

Les soirs du 28 et 29 juillet, il sera aux côtés de la pianiste Maria João Pires pour une rencontre musicale et méditative dans l'enceinte du Théâtre Antique d’Arles.

Programmation musicale

The Beatles, Here comes the sun / Barbara Carlotti, Voir les étoiles tomber

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Matthieu Ricard a choisi de faire entendre la bourrée de la suite anglaise No 2 de J.-S- Bach jouée au clavecin par Helmut Walcha.