Depuis l’année dernière et la sortie de ses deux EP, "Noir" et "Rouge", elle continue, pas à pas, de construire une image et son qui se jouent de tous les codes. "Brut", son nouveau disque, sort demain. Des corps. Du désir. Et des déchirures. Yseult est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Yseult en 2015 à la Nouvelle Star © AFP / Patrick Fouque / Photo12

Elle a connu des hauts, des bas, et s'achemine de nouveau vers le sommet. Finaliste de La Nouvelle Star, il y a six ans, elle s'est, depuis, intégralement réinventée pour assumer son franc parler et sa créativité en toute indépendance. Brut, son nouvel EP, sort demain. Et c'est un évènement. Yseult est dans Boomerang.

Yseult sera en concert à partir du mois de février dans toute la France, et le 11 décembre Salle Pleyel.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Yseult a choisi d'interpréter un titre de Dalida

Programmation musicale

YSEULT - Indélébile