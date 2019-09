[mise à jour] Peter Lindbergh est mort à 74 ans, a fait savoir sa famille ce mercredi 4 septembre. Le photographe était en septembre 2014 l'invité d'Augustin Trapenard.

Peter Lindbergh © Corbis / TOBIAS KLEINSCHMIDT/epa

Peter Lindbergh est un photographe de mode allemand. Maître du noir et blanc et portraitiste hors-pair, il a bousculé les codes de la photographie de mode.

Mais c'est intéressant de faire des portraits de femmes connues, c'est ce qui intéresse les gens.

Artiste épris de femmes et de liberté, il a évoqué avec Augustin Trapenard, l'exposition de ses photos à la Galerie Gagosian, et le livre qui rassemble une centaine de ses photographies publiés pour Reporters sans frontières.

Vous pouviez voir ses photos à la galerie Gagosian jusqu'au 22 novembre 2014, et vous tournez vers l'album de Reporters sans frontières Peter Lindbergh, 100 photos pour la liberté de la presse.

"Quand je fais un livre sur moi et sur mon travail, je ne peux pas mettre que des portraits, il y a aussi beaucoup d'autres choses, des natures mortes, des paysages. Cela fait une oeuvre plus large."

"Je ne me sens pas comme un monument de la photographie. Tous les matins quand je me réveille, je me sens aussi petit car je dois aller en studio ou n'importe où pour faire des photos et je ne sais pas ce que je dois faire et je me sens très petit."

Naomi Campbell

Mais que retient-il de ces années 90, période durant laquelle il a lancé ce phénomène de super-model ? "Ce n'était pas très facile parce qu'il y a eu un moment où c'était très prestigieux de travailler pour Vogue (américain), . Mais le directeur de Vogue à l'époque m'a convoqué pour savoir pourquoi je ne voulais pas travailler avec eux. Je lui ai dit que je n'aimais pas la femme qu'ils photographiaient."