Premier danseur de l'Opéra de Paris depuis sept ans, future étoile, on l’espère, il est aussi chorégraphe, et croise les registres, les arts et les genres pour aller toujours pour haut, toujours plus loin, et toujours plus libre ! François Alu est l'invité d'Augustin Trapenard.

François Alu © Getty

Il est peut-être le plus iconoclaste des danseurs de l'Opéra de Paris. Volontiers hors cadre et hors norme, il a su se créer des espaces de liberté au sein d'une institution qui l'a vu grandir, évoluer et souvent s'envoler ! Il est venu nous parler de gestes, de techniques, et de mouvement à travers ses rôles dans des ballets comme Sheherazade ou le Lac des cygnes, mais aussi de son nouveau projet La source, de Patrick Dupond et de Charlie Chaplin. François Alu est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, François Alu dévoilera un extrait inédit de son nouveau projet La source.

