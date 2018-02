Depuis plus de 50 ans, elle est l’incarnation vivante de la chanson engagée. Elle a été de tous les combats – de la lutte pour les droits civiques à la mobilisation anti-Trump. Son nouvel album, "Whistle down the wind"sort le 2 mars, à l'aube d'une tournée pharaonique. Joan Baez est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Joan Baez en concert à New York en 2013 © Getty / Jack Vartoogian

Elle est l'icône d'une génération contestataire. Force de la nature à la voix cristalline, elle sera sur la scène de l'Olympia du 4 au 17 juin dans le cadre de sa tournée Fare The Well. Elle sera également à l'affiche du Festival Jazz in Marciac le 12 aout.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Joan Baez a joué deux chansons, Last Leaf de Tom Waits, et The President sang amazing grace de Zoe Mulford.