Il est le Français le plus écouté au monde ! DJ et producteur, il est venu nous parler de gros son, d'hybridité et de popularité. Il s'apprête à enflammer la scène de de la plus grande salle de concert d'Europe. DJ Snake est l'invité d'Augustin Trapenard.

DJ Snake joue en plein air à Indio en Californie en 2019 au Festival Coachella © AFP / Frazer Harrison / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Son histoire est une "success story", celle d'un petit garçon issu d'un quartier populaire et qui, en quelques années, est devenu le Français le plus écouté au monde. Certains de ses titres dépassent le milliard de vues sur Youtube. Il est venu nous parler de son parcours, de ses inspirations, de spectaculaire et de popularité. DJ Snake est dans Boomerang.

DJ Snake sera en concert le 22 février à PARIS LA DEFENSE ARENA.

Programmation musicale

DJ SNAKE / SELENA GOMEZ / OZUNA / CARDI B - Taki Taki

ANGELE - Perdus