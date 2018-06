Grand homme de théâtre, il est de ceux qui s'amusent des idées reçues, comme en témoigne son adaptation de "Bouvard et Pécuchet". Il raconte le chemin de croix jouissif, de deux naïfs pleins de bonnes intentions qui décident de quitter Paris pour se mettre au vert. Jérôme Deschamps est l'invité d'Augustin Trapenard.

Jérôme Deschamps © Maxppp / Dylan MEIFFRET

"Bouvart et Pécuchet" de et avec Jérôme Deschamps, mais aussi Micha Lescot, Pauline Tricot et Lucas Héraut sera à l'espace Pierre Cardin du Théâtre de la ville du 22 juin au 11 juillet.

Tournée Bouvard et Pécuchet

• Du 28 au 30 novembre 2018 Le Théâtre National de Nice

• Du 4 au 5 décembre 2018 La Maison de la Culture d’Amiens

• Du 8 au 11 décembre 2018 La Scène nationale du Volcan au Havre

• Du 14 au 16 décembre 2018 Le Théâtre-Sénart, Scène national

• Du 19 au 20 décembre 2018 Le Carreau - Scène Nationale de Forbach et de l'Est mosellan

• Du 30 au 31 janvier 2019 Le Théâtre Forum Meyrin à Genève

Programmation musicale

Georges Brassens – Le temps ne fait rien à l’affaire / REX ORANGE COUNTY/Benny SINGS - Loving is easy

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Jérôme Deschamps a choisi de faire entendre la voix de Jacques Tati.