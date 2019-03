Chanteuse et musicienne, elle est aussi citoyenne ! Ses chansons ont fait le tour du monde, ses disques se sont vendus par millions, et elle déchaine les foules partout où elle passe. Elle entame une tournée mondiale avec son dernier album "Effet Miroir". Zaz est l'invitée d'Ausgustin Trapenard.

Depuis le succès international de son titre "Je veux" et de tous ceux qui ont suivi, elle est devenue l'une des françaises les plus populaires en France et à l'étranger.

Elle est aussi une citoyenne engagée, comme en témoigne notamment la création de son propre festival à Crussol.

On parle de climat, de critique, de dyslexie, de Charles Aznavour, Concha Buika et on refait le monde, avec Zaz, invitée de Boomerang

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Zaz a choisi de reprendre "Lâchez-moi" de Anne Sylvestre.

Zaz en tournée

Programmation musicale

Zaz - Demain c'est toi