Il est l'un des photographes les plus iconiques des années 80 et 90.Avec ses pubs, ses portraits et ses pochettes d'albums, il continue de marquer l'imaginaire collectif et populaire. Son univers est celui du désir et de la subversion. Jean-Baptise Mondino est l'invité d'Augustin Trapenard.

Il a travaillé avec les plus grands, de Madonna à Prince en passant par Alaun Bashung et Vanessa Paradis. Son style, où se mêlent sophistication et désir, est reconnaissable entre mille. Toujours en activité, il continue à être dans l'air du temps, tout en demeurant l'incarnation d'une époque.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Jean-Baptiste Mondino a choisi de parler de la pochette du premier disque d'Elvis Presley, paru en mars 1956.

Programmation musicale

Vanessa Paradis, Tandem / Rejjie SNOW, Aminé, Dana Williams, Egyptian Luvr