"Zaï Zaï Zaï Zaï" en a fait l'un des nouveaux grands noms du 9ème art. Depuis "Et si l’amour, c’était aimer", il décortique avec acidité les joies de la vie de couple. "Moins qu’hier, plus que demain", c’est le titre de son nouvel album, en librairie mercredi. Fabcaro est l'invité d'Augustin Trapenard.

Fabcaro © Editions Dargaud

Dans "Moins qu'hier, plus que demain", il élabore une succession de courtes chroniques décapantes du quotidien de Flore et Jérémy, Anne et Grégoire, Inès et Guillaume et tant d’autres. Des planches efficaces, qui témoignent d'un art du dialogue entre texte et image. On parle scénario, humour et coups de crayons avec Fabcaro.

Programmation musicale

Franck Sinatra, Love & Marriage / Orelsan, La pluie (feat.Stromae)