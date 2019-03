Il est académicien et chacune de ses prises de parole est toujours très remarquée. Dans la lignée de "Autoportrait de Paris avec chat", il publie le 5 avril prochain "Vers d'autres rives", un livre écrit et dessiné à la main. Dany Laferrière est l'invité d'Augustin Trapenard.

L'académicien Dany Laferrière © AFP / Joël Saget

Dans son livre, Vers d'autres rives (éditions de L'Aube), en librairie le 5 avril, Dany Leferrière raconte et dessine l'itinéraire d'un écrivain en mouvement. De Haïti à Miami en passant par le Québec, il évoque l'importance de chacun de ses lieux dans sa vie d'écrivain. Un ouvrage soigneusement et entièrement écrit et dessiné à la main, comme pour mieux affirmer sa résistance à la frénésie de notre époque.

On parle de musicalité, de cuisine, de baignoire et de mains avec Dany Laferrière, invité de Boomerang.

Dany Laferrière sera également Président du 8ème Salon du roman historique de Levallois.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Dany Laferrière a écrit un texte inédit : "Et avec elle les couleurs arrivent"

Extraits de l'entretien

"J'aime l'esthétique de la roue. Une roue pour avancer doit tourner sur elle-même. Il faut d'abord de l'immobilité pour créer le mouvement. C'est une écriture de la variation ; on connaît la vieille technique du refrain !"

"J'aime lire dans la baignoire ; c'est l'idée d'un liquide amniotique, du ventre maternel. Il suffit de mettre une petite goutte d'encre bleue pour voir la mer des Caraïbes."

"Mon grand père voulait que l'on plante des arbres, c'est la plus belle leçon que j'ai eu de la vie. (...) Je me levais la nuit pour voir la pousse et je ratais tout le temps le moment de la naissance".

