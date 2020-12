Depuis plus de trente ans, il règne en maitre sur les jardins du château de Versailles ! Passionné, passionnant et passeur, sa voix est particulièrement familière aux auditeurs de France Inter. Alain Baraton est l'invité d'Augustin Trapenard.

Alain Baraton au Mans en 2018 © AFP / Ludovic MARIN

Jardinier star et adoré des auditeurs de France Inter, rien ne le prédestinait à régner en maitre sur les jardins du Château de Versailles! Il vient de publier un très beau Dictionnaire amoureux et illustré des Jardins. De l’abeille aux zinnias, en passant par la taupe, les jardins de Babylone, ou la brouette, on déambule, on cueille, on bine, et on se perd, avec plaisir ! Alain Baraton est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

Alain Baraton : "Le jardin est le reflet de votre personnalité, c’est évident. Dis-moi ce que tu plantes, et je te dirai qui tu es !"

"Regardez, lors du premier confinement, à quel point les Parisiens ont manqué d’espace et ont demandé la réouverture des jardins. Le jardin n’est pas un endroit de rigueur, c’est un lieu de rêverie et de liberté."

"Le jardin à la française, c’est le jardin du pouvoir et de la dictature : Louis XIV construit son jardin pour montrer qu’il gouverne même la nature, et qu’elle lui obéit. Or, ce type de jardin réapparait..."

"Il suffit pour faire respirer cette planète en chaleur de planter des arbres. Mais il faut encore qu’on trouve des avocats pour les défendre, avouez que c’est fou. Mais enfin, plantons !"

"Je voulais être photographe, et je croyais que le métier de jardinier était un métier de bouseux. Et puis je me suis rendu compte que je faisais le plus beau métier du monde, et selon Voltaire le plus noble !"

"Une fleur, c’est l’éternité, et c’est une promesse. C’est ce qui est merveilleux… Un jardin, c’est comme un nuage : quand vous êtes un peu rêveur, vous lui donnez la forme que vous voulez. Le jardin, c’est la possibilité de toutes les pensées !"

