Dans "Le maître du Talmud", elle nous transporte dans la France du XIIIème siècle – une France déchirée par le dogme et le fanatisme religieux. Un roman historique qui résonne étrangement avec aujourd'hui et qui exprime surtout un immense amour pour la littérature. Eliette Abécassis est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Eliette Abecassis en 2013 à la Soirée de levée de fonds organisée par Action contre la Faim © Maxppp / Vincent Isore

Paris, 1240. L’ombre du Moyen Âge plane sur la cour de saint Louis. Complots, rumeurs, trafics, meurtre mystérieux d’un enfant… jamais les enjeux de pouvoir n’ont été si violemment discutés. Au cœur de tous les débats, le dogme et le fanatisme religieux.Le sang coulera-t-il de nouveau ? Justice sera-t-elle faite ?

Eliette Abécassis trace une fresque fascinante où se mêlent l’amour et la haine, la passion et la dévotion, la fidélité et la traîtrise. Et s’affirme, après Qumran et Le Trésor du Temple, comme un des auteurs phares du thriller historique et religieux.

(site de l'éditeur)

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Eliette Abécassis a choisi d'écrire un texte inédit.