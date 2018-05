Quatre ans après le triomphe mondial de son premier album, "Chaleur humaine", elle a fait son retour, jeudi dernier avec un nouveau titre, "Damn, dis-moi". Un prologue pour une réinvention de soi, signé d’un nouveau nom qui claque, sans « tine » ni « Queens ». Chris est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Christine and the Queens en 2017 © Maxppp / HANNAH MCKAY

Depuis ses débuts, elle interroge et brouille les frontières du genre. Il y a deux ans, le magazine Vanity Fair la faisait figurer parmi les cinquante personnes les plus influentes dans le monde. Elle ne saurait pour autant être réduite à un classement, un numéro ou une catégorie, comme en témoigne la création de son nouvel alter ego, Chris, un personnage aux croisements de Michael Jackson, Eminem et Madonna.

Programmation musicale

Chris, Damn, dis-moi

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Chris a choisi de reprendre Etienne de Guesh Patti