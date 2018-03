Jeune philosophe et sociologue, il est, aujourd'hui, l'une des plus vibrantes incarnations des intellectuels de gauche. Lui qui n'a de cesse de remettre en question l'ordre établi et le pouvoir, quel regard porte-t-il sur l'héritage de l'année 68 ? Geoffroy de Lagasnerie est l'invité d'Augustin Trapenard.

Geoffroy de Lagasnerie © Radio France / Claire Nouvian

L'objet de 68

L'objet qui, pour Geoffroy de Lagasnerie, symbolise le mieux 68, est la matraque.

La voix de 68

Geoffroy de Lagasnerie a choisi de faire entendre une archive de Pierre Bourdieu interviewé par Laure Adler dans l'émission Les grands entretiens du cercle.

Le texte de 68

Afin d'interroger l'héritage de 68 dans la pensée féministe, Geoffroy de Lagasnerie a choisi de lire un texte de La ligue du droit des femmes.

