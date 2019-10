Comédienne, humoriste, chanteuse, star du petit écran, c’est aussi une reine des réseaux sociaux. C’est sur scène, pourtant, qu’elle se révèle, pleinement, avec son spectacle, "Camille en vrai", qui tourne depuis des mois dans toute la France. Camille Lellouche est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Camille Lellouche à l'Alpe d'Huez en janvier 2019 © Getty / Arnold Jerocki

Grâce à The Voice, YouTube et Instagram elle a réalisé son rêve et est entrée dans la lumière.

"Camille en vrai" son seul en scène est en tournée dans toute la France.

Elle y chante, danse, joue du piano et joue la comédie.

Elle convoque aussi une galerie de personnages qui disent quelque chose du féminin.

On parle d'intervieweur, d'interviewé, de Kim Kardashian, de féminin, de féminicide, de piano, de RnB et de millions avec Camille Lellouche, invité de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Camille Lellouche a préparé une improvisation...

Programmation musicale

TLC - Waterfalls

NEMIR / ALPHA WANN – Sur ma vie