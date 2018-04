Il n'est pas seulement l'auteur de "Titeuf" mais d'une oeuvre pour adultes où il explore une toute autre vaine de son talent de dessinateur. Dans "The End", un thriller botanique, il nous parle d'arbres, de nature et de futur ! L'auteur de bandes dessinées Zep est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le dessinateur Zep © AFP

Dans le cadre d’un stage, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs basée en Suède qui travaille sur la communication des arbres entre eux et avec nous. Ce groupe de travail dirigé par le professeur Frawley et son assistante Moon, tente de démontrer que les arbres détiennent les secrets de la Terre à travers leur ADN, leur codex. C’est en recoupant ces génomes avec la mort mystérieuse de promeneurs en forêt espagnole, le comportement inhabituel des animaux sauvages et la présence de champignons toxiques que le professeur comprendra, hélas trop tard, que ces événements sonnent l’alerte d’un drame planétaire duquel seul Théodore et quelques survivants seront épargnés. Serait-ce une nouvelle chance pour l’espèce humaine ?

Programmation musicale

Joni Mitchell, The circle game / Dominque A, Aujourd'hui n'existe plus

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Zep nous a donné un cours de dessin.