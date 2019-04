Pour cette deuxième émission à l'heure européenne, rendez-vous au Portugal, au centre culturel de Belèm, avec l’un des grands noms de la littérature lusophone : Lidia Jorge. Depuis bientôt quarante ans, elle explore la mémoire intime et collective de son pays. Lidia Jorge est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Lidia Jorge © Getty / Ulf Andersen / Aurimages

Elle est la romancière de la mémoire. Dans Les mémorables elle nous parlait de la révolution des oeillets ; dans Le rivage des murmures elle revenait sur le passé colonial du Portugal.

Elle a donné rendez-vous à Augustin Trapenard au Centre culturel de Belém.

Europhile convaincue mais critique, elle nous parle de Marguerite Yourcenar, de Salazar, de révolutions, d'utopies, de colonialisme et de crises. Lidia Jorge, invitée de Boomerang à l'heure européenne.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Lidia Jorge a écrit un texte inédit :

"En 1997, la Croix-Rouge internationale a invité la princesse Diana du Pays de Galles à participer à une campagne visant à attirer l'attention sur les mines antipersonnel qui mutilaient les enfants et les adolescents des pays africains. Le 15 janvier de cette année, Diana s'est rendue dans la région de Huambo en Angola, un territoire complètement miné par la guerre civile. Les photographes ont ensuite capturé des images très émouvantes de la princesse de Galles tenant des enfants handicapés dans ses bras. Sur l'une d'elles, Diana avait les yeux fermés et pressait un enfant amputé contre son cœur. Cette image a parcouru le monde. C'était l’image pure de la compassion d'une femme européenne pour la souffrance humaine. Mais dans les jours qui ont suivi, il a été rapporté que les mines qui avaient mutilé ces enfants étaient de fabrication anglaise. C'est la grande contradiction. La même Europe, héritière de l'esprit chrétien, qui a construit les cathédrales, qui a inventé la presse, a créé l'Encyclopédie, nourrie par des philosophes tels que Socrate, Platon, Saint-Augustin, Galilée et Kant, qui a inventé le théâtre classique, l'épopée, l'opéra, le roman et puis le cinéma, qui a créé les systèmes les plus généreux et idéalistes de l’Histoire, qui a inventé les parlements et les démocraties, ce côté lumineux des sociétés humaines, est le même continent qui crée dans le noir les instruments de l’agression par le seul instinct du marchand. Il n'y a pas de réponse mais il y a une question à poser : comment se fait-il que ceux qui créent la Beauté ne soient pas, eux-mêmes, capables de créer la Paix ?"

Programmation musicale

Amalia Rodrigues – Fado Portugues

Hubert Lenoir - Recommencer