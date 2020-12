Surgie au milieu des années 2000, au détour d’un duo devenu culte avec Diam's, elle a depuis sorti cinq albums, et s’est imposée comme l’une des grandes voix de la chanson française. Vitaa est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Vitaa à la Seine Musicale lors des Victoires de la Musique © Getty / Stephane Cardinale - Corbis

Elle est l'une de nos grandes divas R'n'B ! Triplement récompensée lors des derniers NRJ Music Awards, son disque Versus, Chapitre II, en duo avec Slimane, vient de reparaitre dans une version truffée d’inédits. On parle de technique vocale, de son ascension, de chanson française et de son amie Diam's. Vitaa est dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"J’ai jamais rêvé d’être connue ou de gagner des récompenses, c’était pas le but. C’était une passion, vraiment, comme pour Diam's à l’époque : on voulait écrire des chansons, et c’est tout !"

"Pendant toutes mes années compliquées, j’ai appris la patience. Les maisons de disque ne croyaient pas à mon projet, et puis Diam’s m’a donné cette chance avec Confessions Nocturnes, et les mêmes maisons de disque sont venues toquer à ma porte…"

"Construire une carrière, durer dans le temps, se réinventer, rester à la page, c’est ce qu’il y a de plus dur pour moi. La force est là, je crois : rester actuel et savoir avancer avec son temps."

"Écrire à deux, ça change tout. Avec Slimane, c’était incroyable comme c’était facile de composer ensemble, d’une seule voix. Tellement facile qu’on a composé en live sur Instagram, en s'oubliant devant les gens qui nous regardaient…"

"Entre les médias, les réseaux, les commentaires, on est dans une ère où il faut avoir les épaules solides. Moi, je pense qu’il faut fixer des limites. Quand je rentre à la maison, je redeviens Charlotte, et je suis comme tout le monde."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Vitaa a choisi de reprendre "Ma France à moi", de Diam's.

