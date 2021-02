C’est par sa voix qu’elle s’est fait connaitre en Fleur de Lys dans "Notre-Dame de Paris" alors qu’elle n’avait que 16 ans ; par sa voix qu’elle n’a jamais cessé, depuis, de se réinventer. "Refaire danser les fleurs" sont 9ème album vient de paraitre. La chanteuse Julie Zenatti est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La chanteuse Julie Zenatti © Getty / Eric Fougere - Corbis

Après une parenthèse salutaire, elle signe son grand retour avec "Refaire danser les fleurs", célébration du son des années 70, 80, tout en mélodies, choeurs et émotions. On parle de voix, de lumière, de renouveau, de rap et de chanson française, de faune et de flore, et de comédie musicale avec Julie Zenatti, invitée de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Julie Zenatti a choisi de reprendre Les uns contres les autres de la comédie musicale Starmania.

Programmation musicale

JULIE ZENATTI - Refaire danser les fleurs