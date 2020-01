Elle est notre rockeuse de diamants, notre Jimi Hendrix du violon, notre voix de la passion. Dans trois semaines, elle sera sur la scène du Palais des Sports, pour « Entre la vie et l'amour", où elle revisite près de cinquante ans de carrière et de répertoire. Catherine Lara est l'invitée d'Augustin Traprenard.

Catherine Lara et son violon durant le spectacle " Bô, le voyage musical " en mars 2018 © Maxppp / Frédéric Dugit

Avec elle, chacune de nos nuits devient magique ! Figure incontournable des années 1980, elle a sorti le violon de son carcan classique et en a élargit les possibles. Avec "Entre la vie et l'amour", le 14 février au Dôme de Paris, elle revisite son répertoire.

On parle de musique qui soigne, de rock, de diamants, de Schubert et de liberté avec Catherine Lara, invitée de Boomerang.

Extraits de l'émission

"À 4 ans, j'ai dit à mon père que voulais apprendre à vibrer. Il m'a prêté son violon. J'ai su que l'instrument me donnerait du bonheur, du plaisir, du bien-être (...) et qu'il me sauverait"

"Je suis une femme de vérité. Et dans les années 80, je ne pouvais pas faire autrement que dire que je préférais les femmes."

"Je n'ai à vendre que des émotions"

"Il y a tout dans les notes de Nuit magique : la nostalgie, le plaisir, l'extase."

"Mon violon est comme une personne qui m'a donné du fil à retordre. Il est jaloux, possessif, et ne fait pas de cadeau. Mais c'est aussi peut-être mon paradis."

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Catherine a décidé de jouer "Sélène", un titre composé en hommage à sa mère. Elle est accompagnée, au piano, par Cyrille Lehn.

Programmation musicale

Catherine Lara - Nuit Magique