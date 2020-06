Avec ses millions d’albums écoulés et ses milliards de vues, il est l'un des chanteurs les plus populaires, et l'un des plus écoutés pendant le confinement ! Soprano est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le chanteur Saïd M'Roumbaba "Soprano" © AFP / Valery Hache

Il est l'un des rappeurs les plus populaires. Sa musique est celle du vivre ensemble, de la joie et de l'espoir. Son dernier album s'appelle "Pheonix". Il sera en tournée dans toute la France à partir du mois du juillet. On parle de fraternité, de Marseille, d'école et de rap, avec Soprano, invité de Boomerang.

Extraits de l'émission

"C’est pas parce qu’on a réussi qu’on a changé : je suis un grand frère pour les enfants de Marseille, et je me vois encore à travers eux."

J’aime Aznavour, Eminem, Michael Jackson, Coldplay… J’ai choisi de ne pas me laisser caricaturer. Je ne me suis jamais laissé enfermer dans la cage des clichés

"La beauté d’une voix, c’est son identité. Les gens aiment peut-être le soleil de mon accent, ou ma joie de vivre, je ne sais pas. De toute façon, on fait de la musique pour le public : moi, mon patron, c’est les gens !"

"Ma prof de français écrivait des textes d’Akhenaton ou de Jacques Brel au tableau : ils m’ont fait aimer les mots, et m’ont donné envie de manier la langue, d’écrire moi aussi."

Carte blanche

Pour sa carte blanche Soprano a prépara un free style inédit

Programmation musicale

Soprano - Ninja