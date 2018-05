Il y a quarante deux il révélait un visage inédit, drôle et subversif des Etats Unis à travers ses "Chroniques de San Francisco" désormais cultes. "Mon autre famille", c’est le titre de son autobiographie, parue ces jours derniers, aux éditions de l'Olivier. Armisted Maupin est l'invité d'Augustin Trapenard.

Armistead Maupin en 2017 à New York © Getty / Paul Zimmerman

Dans Mon autre famille, il retrace l’histoire d’une vie longtemps tiraillée entre éducation conservatrice et soif insatiable de liberté ; une vie jalonnée par les grands moments de l’histoire de son pays, de la guerre du Vietnam à l’élection de Trump en passant par la lutte pour les droits des homosexuels. On parle politique, littérature et consolation avec Armistead Maupin.

La traduction simultanée est assurée par Michel Zlotowoski

Programmation musicale

Ottis Redding, (Sitting on) The dock of the bay / Flavien Berger, Brutalisme