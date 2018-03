Elle est une de nos plus grandes créatrices de mode. Soixante-huit a été, pour elle, une année d’effervescence, d’émulation et de créativité. À l’époque, elle n’avait pas 30 ans. 50 ans plus tard, que reste-t-il, en elle, de la jeune révolutionnaire d'antan? Agnès B est l'invitée d'Augustin Trapenard.

Agnès B en octobre 2017 © Getty / Thierry Chesnot

L'objet 68

L'objet qui, pour Agnès B, résume le mieux son expérience de l'année 68 est le foulard

La voix de 68

Agnès B a choisi de faire entendre la voix des étudiants du 22 mars 1968.

Le texte de 68

Agnès B a choisi de lire un texte de Georges Darien, Bas les coeurs.

Programmation musicale

The Animals -To love somebody / BALOJI - Soleil de volt