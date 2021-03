Artiste touche-à-tout, aussi douée de ses mains, de sa voix que de ses mots, elle chante, écrit, dessine et joue. En novembre dernier, elle faisait paraitre "Look at me now". Elle a posé sa guitare dans un coin de notre studio, pour nous parler de musique et de poésie. Lou Doillon est l'invitée d'Augustin Trapenard.

La chanteuse Lou Doillon © Getty / Jun Sato / Contributeur

Musicienne, comédienne mais aussi dessinatrice, elle a longtemps gardé ses talents secrets. Pour cette émission sur mesure, Lou Doillon est venue accompagnée de textes et de voix qui comptent à ses yeux : ceux de la poétesse américaine Sylvia Plath et de l'écrivain William Saroyan. On parle de mains, d'angoisse, d'inhibition, de beauté et de vie, avec Lou Doillon, dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Lou Doillon a choisi de reprendre "Small Town boy" de Bronski Beat.

Programmation musicale

Lou Doillon - Claim me