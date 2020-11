Volontiers grinçant, parfois désespéré, il a l’art de faire rire, comme celui d’émouvoir. Dans "C’est l’heure des contes", il revisite les récits de notre enfance. Perrault, Grimm et La Fontaine n'ont qu'à bien se tenir ! Gérard Jugnot est l'invité d'Augustin Trapenard.

L'acteur français Gérard Jugnot au Grand Rex à Paris en janvier 2020 lors de la sortie du film "Ducobu 3" © Getty / Edward Berthelot/WireImage

Comédien et réalisateur, dans "C'est l'heure des contes", il propose une relecture des récits de notre enfance. Une façon pour lui de réfléchir à l'actualité et à notre époque. On parle de vérité et de mensonge, de rire et de mort, de père de Jean-Rochefort, avec Gérard Jugnot, invité de Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Gérard Jugnot a choisi de lire Je voudrais pas crever de Boris Vian.

Programmation musicale

HENRI SALVADOR - Le loup, la biche et le chevalier

Dua Lipa / ANGELE - Fever