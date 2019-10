Il est l'un de nos plus grands chanteurs français ! Son nouvel album "Le Méouge, le Rhône, la Durance", sort vendredi, huit ans après "Les hommes sont toujours des enfants". On y retrouve son inimitable groove et son timbre profond. Michel Jonasz est l'invité d'Augustin Trapenard.

Michel Jonasz en concert en janvier 2018 © Getty / Robin Little

Auteur-compositeur-interprète, il a insufflé à la chanson française son groove inimitable.

Sa voix de crooner à la sensibilité exacerbée ; le rythme de ses mélodies, celui d'un amoureux du Rhythm and Blues ; ses mots, celui de l'enfant qu'il n'a jamais cessé d'être.

Le Méouge, le Rhône, la Durance, son nouvel album, sort ce vendredi 25 octobre 2019, un disque placé sous le signe de l'eau et de la mélancolie.

Pour sa carte blanche, Michel Jonasz a choisi de reprendre Couleur Café de Serge Gainsbourg.

