Ancien de Taxi Girl, musicien hors pair, c’est en tant que producteur qu’il s’est imposé dans le monde entier, au tournant des années 2000, à travers sa fructueuse collaboration avec Madonna. À la veille du "Disquaire Day", il fait paraitre un nouveau titre. Mirwais est l'invité d'Augustin Trapenard.

Mirwais et Madonna, avril 2003 © Getty / KMazur / Contributeur

Cela faisait une vingtaine d'années qu'il n'avait pas sorti de disque en son nom. À quelques mois de la sortie annoncée de son nouvel album, The Retrofuture, il fait paraitre 2016-My Génération, un titre qui se nourrit des angoisses de notre époque. On revient sur sa carrière atypique, sur les années Taxi Girl, sur le monde de l'électro, sur sa collaboration avec Madonna et sur sa vision de l'avenir. Mirwais est dans Boomerang.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Mirwais a choisi de partager un titre inédit de Madonna.

Programmation musicale

MIRWAIS - 2016 - My Generation