En juin dernier, après deux années bien discrètes, il emballait notre été avec un nouveau titre plus entêtant que jamais, "La fièvre". Son cinquième album, "Aimée", sort la semaine prochaine. Espoir et résignation, nature et introspection, épure et légèreté. Julien Doré est l'invité d'Augustin Trapenard.

Julien Doré aux Victoires de la musique en 2018 © Getty / Marc Piasecki

À l'occasion de la parution de "Barracuda II", nouvel extrait de son cinquième album "Aimée", il vient nous parler de réchauffement climatique, de collectif et de transmission. Aimée, un disque placé sous le signe de la douceur, de l'intime et du collectif, hommage à sa grand-mère de 99 ans, à paraitre le 4 septembre. C'est la rentrée, et Julien Doré est l'invité d'Augustin Trapenard.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Julien Doré a choisi de reprendre "Les sunlights des tropiques" de Gilbert Montagné.

Extraits de l'émission

"Ma colère est enveloppée d’un sentiment d’impuissance : la seule chose que je sais faire, c’est des chansons. J’espère que ma conscience pourra pourtant en éveiller certaines."

"Parler de notre monde sans devenir un donneur de leçon, c’est difficile. C’est ce que je voulais absolument dans ce disque : parler de ce que je vois, de ce que je ressens, sans imposer de point de vue."

"Je lis dans les yeux de ma grand-mère que, parfois, les inquiétudes de ma génération ne sont pas grand-chose. J’arrive à voir grâce à elle que certaines de nos plaintes ne sont pas nouvelles, et qu’il faut avancer."

"Je n’imagine pas écrire des chansons sans pouvoir les porter sur scène. L’incertitude est insupportable, et encore plus pour mes camarades techniciens qui attendent de repartir sur la route avec moi…"

Programmation musicale

JULIEN DORÉ - Barracuda II