Ses morceaux cultes ont révolutionné le monde de la musique et ont été repris par les DJs du monde entier ! Dans son autobiographie, "Paradise", il retrace le parcours hors du commun d’un petit français d’origine italienne, égérie disco et pionnier de la French Touch. Cerrone est l'invité d'Augustin Trapenard.

Le DJ français Marc Cerrone lors de son spectacle à Nice le 10 juillet 2015 © AFP / Roland Macri / CrowdSpark

Octobre 1976 – Marc Cerrone craint de devoir renoncer à vivre de sa passion, la musique. Après avoir connu un beau succès avec son premier groupe, Kongas, il vient de se faire claquer la porte au nez par toutes les maisons de disques françaises en présentant son premier album solo.

Par un incroyable concours de circonstances, son disque, Love In C Minor, arrive outre-Atlantique et les DJs s’en emparent.

Il n’en sait encore rien, mais une simple petite erreur a scellé son destin…

Printemps 2018 – Celui que l’on surnomme volontiers le « roi du disco », le « papa de la French touch » et que l’on qualifie souvent de pionnier de la dance music, continue de faire danser les foules aux quatre coins de la planète, sur scène avec sa batterie, dans les clubs derrière ses platines, ou mixé et remixé par quatre générations de DJs.

L’histoire de Marc Cerrone est un roman palpitant et inspirant.

Sa vie, entre la France et les Etats-Unis, est émaillée d’expériences poussées toujours plus loin et de rencontres extraordinaires.

Son parcours est une succession de rebondissements haletants, de coups de chance saisis au vol et d’obstacles subtilement transformés en tremplins vers de nouveaux paradis.

Programmation musicale

