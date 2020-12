En cette période de fêtes, Boomerang vous propose de redécouvrir certains de ses plus beaux entretiens. Aujourd'hui, le peintre britannique David Hockney, invité d'Augustin Trapenard en octobre dernier.

David Hockney à New York en 2017 © Getty / Johannes Schmitt-Tegge/picture alliance

Il est à n’en pas douter, le peintre britannique vivant le plus célèbre au monde. Depuis plus de 80 printemps, il peint le temps qui passe et les saisons qui se succèdent. Souvenez-vous, le 16 avril dernier, en plein confinement, il nous faisait, l’amitié d’une lettre d’intérieur et d'un dessin inédit ! David Hockney était dans Boomerang.

Extraits de l'entretien

"Le printemps est la saison qui m’inspire le plus. Parce qu’en Normandie, j’y vois la plus belle manifestation de la nature qui soit. Je n’avais pas vu le printemps pendant 25 ans, et puis je suis venu ici !"

La couleur est la chose la plus fugitive en peinture. Nous ne voyons même pas tous la couleur de la même manière. Mais moi, je pense que le monde est beau, où que l’on regarde."

"Tout l’enseignement du dessin revient à enseigner le regard. Beaucoup de gens ne regardent pas : ils examinent le sol devant eux pour marcher, par exemple. Mais regardent-ils vraiment avec attention le monde ?"

"Nous faisons partie de la nature : il n’y a pas la nature d’un côté et l’Homme de l’autre. La nature est belle, merveilleuse parfois. Je ne l’ai jamais pensée comme une notion distincte de nous."

"Vieillir ne me fait pas peur. J’ai 83 ans, je fume toujours. Je vais mourir un jour, peut-être demain, je ne sais pas ! La peinture me libère de moi-même, ce qui signifie que le temps n’existe pas !"

"Un peintre ne peut pas être hédoniste, puisque c’est un travailleur. Il peut être d’accord avec l’hédonisme, mais il travaillera toujours. Moi, j’ai travaillé à peindre tous les jours de ma vie.

"Tout le monde est photographe aujourd’hui. Des millions d’images sont prises quotidiennement, mais la plupart sont oubliables. Il faut rendre l’image mémorable : moi, j’ai essayé de peindre quelque chose de mémorable…"

"On dessine depuis 40 000 ans ! La première personne qui a dessiné a retranscrit quelque chose du monde, que quelqu’un avait déjà vu quelque part, et je suis certain que cette personne était de ma famille !"

Programmation musicale