Artiste pluridisciplinaire, peintre, photographe, dessinateur, poète c’est par la musique qu’il s’est révélé au grand public, grâce notamment au tube "Comme un avion sans ailes". Demain sort son 23ème album, "Même pas sommeil". Charlélie Couture est l'invité d'Augustin Trapenard.

Charlélie Couture © AFP / Xavier Leoty

Après un exil artistique de près de 15 ans à New York, il est de retour en France. Avec "Même pas sommeil", il poursuit son exploration et sa passion pour la poésie et le blues. On parle des Etats-Unis, de résistance, de playlists, mais aussi de peinture, de dessin, et de Julio Iglesias. Charlélie Couture est l'invité d'Augustin Tapenard.

Carte blanche

Pour sa carte blanche, Charlélie Couture a choisi de reprendre un titre de Julia Iglesias, "Je n'ai pas changé".

Programmation musicale

Charlélie Couture - "Seul et unique

Aller plus loin

La mécanique du ciel, de Charlélie Couture, sortira le 14 février aux éditions du Castor Astral.

Le musée Paul Valéry de Sète consacrera une exposition à Charlélie Couture du 15 février au 18 avril.